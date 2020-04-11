Advertisements

"المحامين" تصرف منحة استثنائية لأسرة محامي الأقصر المتوفي بكورونا

السبت 11/أبريل/2020 - 03:53 م
بوابة الفجر
أسماء قورة - آيات عامر
قررت النقابة العامة للمحامين، اليوم برئاسة النقيب رجائي عطية، صرف منحة مالية استثنائية لأسرة المرحوم أحمد النوبي، المحامي بالأقصر، لوفاته المفاجئة، نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد، على أن تخصم من المعاش المستحق.

وأكد نقيب المحامين، أن ذلك يأتي في إطار حرص النقابة على دعم أسر المحامين في ظل الظروف الراهنة، متقدما بخالص تعازيه لأسرة الزميل وجميع المحامين، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.


كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت مساء أمس الجمعة، عن خروج 36 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى الأمس.

وأشار إلى تسجيل 95 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ 384 متعافيًا.

1794 إصابة بكورونا

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وإجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 1794 حالة من ضمنهم 384 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و135 حالة وفاة، موضحًا أن 30 ٪؜ منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.

ونفى مُجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

أخبار تهمك

ترامب يقترب من اتخاذ أصعب قرار خلال فترة رئاسته

منذ أقل من ساعتين

الهند تسمح بتصدير عقار الهيدروكسي كلوروكين إلى 13 دولة

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يطرد 5 لاعبين من الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

منظمة الصحة العالمية تدرس إصابة بعض المتعافين من كورونا مرة إخرى

منذ حوالي 4 ساعات

بيان جديد من الفريق المصري مكتشف علاج فيروس كورونا

منذ يوم

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحسم مصير عودة أحمد فتحي بشكل نهائي

منذ أقل من ساعة

القوى العاملة: وفاة مصري بكورونا في السعودية

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف حقيقة وقف تصوير مسلسل منى زكي لإصابة مساعدتها بـ"كورونا"

منذ حوالي 14 ساعة

طلب مفاجئ من "بن شرقي".. والزمالك: لن ترحل

منذ ساعة و 21 دقيقة

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يرفض طلب الأهلي بشأن بديل "فتحي" ويتخذ قرارا مفاجئا

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذة بجامعة أوكسفورد تزف بشرى بشأن موعد ظهور لقاح ضد كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. السبب الحقيقي وراء تجديد عقد محمود علاء مع الزمالك

منذ ساعتين و 44 دقيقة

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على فايلر صفقة غير متوقعة

منذ حوالي 6 ساعات

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة عن أحمد فتحي

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:28 م

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

طلب مفاجئ من "بن شرقي".. والزمالك: لن ترحل

02:47 م

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

08:25 ص

القوى العاملة: وفاة مصري بكورونا في السعودية

01:56 م

أستاذة بجامعة أوكسفورد تزف بشرى بشأن موعد ظهور لقاح ضد كورونا

11:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر