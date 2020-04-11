محافظ قنا يعلن إيقاف تراخيص البناء بـ3 مدن لمدة 6 أشهر

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا مع رؤساء المدن ومسئولي مديرية الزراعة وحماية الأراضي بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والأستاذ كمال شلبي السكرتير العام والأستاذ عمر عبدالباقي مدير وحدة استرداد الأراضي.





وتناول الاجتماع، ملف التعديات التي وقعت على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية لاسيما التي تزامن حدوثها خلال فترة الحظر المقررة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التعامل بكل حزم مع ملف إزالة التعديات على مستوى الجمهورية.





وشدد محافظ قنا، على رؤساء المدن والقرى بضرورة الإزالة الفورية لأي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإحالة المتعديين ومغتصبي أراضي الدولة للنيابة العسكرية ومصادرة معدات البناء في ظل استغلال بعض المواطنين الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد مطالبا إياهم بتوثيق حملات الإزالة بالصور والفيديو وإعداد بيانات دقيقة بها وإرسالها بشكل يومي، مؤكدا على أن رئيس القرية هو المسؤول الأول عن أي تعديات لا يتم ازالتها في المهد وسيتم التعامل بكل حزم مع المقصرين في أداء واجباتهم الوظيفية.





وأضاف الداودي، أنه تم إيقاف إصدار تراخيص البناء بمدن قنا ونجع حمادي وقوص لمدة 6 أشهر بهدف مراجعة الموقف القانوني للمباني والمنشآت القائمة بتلك المدن، تطبيقا لمبدأ سيادة القانون والحفاظ على حقوق الدولة مشيرا إلى أنه تم توجيه جميع المسئولين المعنيين بحماية أراضي أملاك الدولة ورصد التعديات على الأراضي الزراعية ومسؤولي الوحدات المحلية للمدن والقرى بإنشاء مجموعة على تطبيق "واتساب" للإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدي ومن ثم إزالتها بشكل فوري.





وأكد المحافظ، على رؤساء المدن والقرى بضرورة استمرار المتابعة اليومية لرصد وتتبع أي حالات تعدٍ على الأراضي أو مخالفات بناء مع إعداد قاعدة بيانات دقيقة لحجم التعديات ومخالفات البناء بكل مركز وتوضيح موقفها من التقنين والتصالح من عدمه حتى يتسنى للأجهزة التنفيذية التعامل مع تلك الحالات وفقا للقوانين التي أصدرتها الدولة فى هذا الشأن.



