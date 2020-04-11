تسجيل 132 وفاة جديدة بفيروس كورونا في هولندا

سجلت وزارة الصحة الهولندية، اليوم السبت، 132 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع الإجمالي إلى أكثر من 2600، وعدد الإصابات يتجاوز 24 ألفا بعد تسجيل أكثر من 1300 حالة جديدة.

وأعلنت السلطات الصحية الهولندية، في بيان رسمي، ارتفاع إجمالي الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 2643، والإصابات إلى 24413 بعد تأكيد إصابة 1316 شخصا بالفيروس.

وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ76 ألف شخص، فيما وصل عدد المصابين إلى أكثر من مليون.

واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.

وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.