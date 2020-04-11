بريطانيا.. مكتب "جونسون": رئيس الوزراء يحرز تقدما جيدا في شفائه

يحرز رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تقدمًا جيدًا في شفائه منفيروس كورونا COVID-19، وفقًا لما قاله مكتب "جونسون"، اليوم السبت، وقال وزير الصحة البريطاني، إن ذروة تفشي المرض في بريطانيا لم تصل بعد.





وقال متحدث باسم داونينج ستريت: "إن رئيس الوزراء يواصل إحراز تقدم جيد للغاية"، كما أوردت وكالة "رويترز".





وصل عدد الوفيات فى المستشفيات البريطانية بسبب الفيروس إلى حوالى 9 آلاف شخص، مع تسجيل 980 حالة وفاة أخرى اليوم الجمعة. وقد تجاوز هذا الرقم أكثر الأيام دموية حتى الآن في إيطاليا، التي كانت الدولة التي شهدت أكبر عدد من القتلى حتى الآن.





من بين المصابين، رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي هو في المراحل الأولى من الشفاء في جناح المستشفى بعد قضاء ثلاث ليال في العناية المركزة.





وقال مكتبه يوم الجمعة، إن "جونسون" وقف على قدميه بينما أفادت الصحف البريطانية أنه كان يشاهد أفلامًا ويقرأ رسائل مرسلة إليه من خطيبته الحامل كاري سيموندز، التي عانت هي نفسها من أعراض COVID-19.





وفرضت بريطانيا حظرًا قبل ثلاثة أسابيع في محاولة للحد من انتشار الفيروس، ويتوسل الوزراء للبريطانيين لمراقبة الحظر على التجمعات الاجتماعية خلال عطلة عيد الفصح في عطلة نهاية الأسبوع عندما كان الكثير من البلاد يغمرها الطقس المشمس في فصل الربيع.



