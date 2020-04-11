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نجم الأهلي: أرغب باللعب في صفوف ريال مدريد

السبت 11/أبريل/2020 - 04:03 م
ريال مدريد
ريال مدريد
ريهام عبد المحسن
كشف السوري عمر السومة مهاجم منتخب سوريا ونجم أهلي جدة السعودي عن حلمه باللعب في صفوف ريال مدريد.

وقال السومة في تصريحات لفضائية أبو ظبي الرياضية الإماراتية :"النادي الذي أحلم باللعب في صفوفه هو ريال مدريد وأيضًا الأهلي السعودي فهو أحد الأندية العربية الكبيرة بالتأكيد".

وأضاف:"بالنسبة لي الأهلي والفتوة والقادسية الكويتي هم عشقي وأشجع عالمياً ريال مدريد الإسباني وأحلم باللعب في صفوفه يومًا ما".

وتابع:"الكرة السعودية لن تتضرر كثيرًا من فيروس كورونا وأتمنى أن يكون مدة شهر ونص أو شهرين وتعود الأمور إلى طبيعتها بإذن الله". 

وأردف قائلاً:"أوافق على خيار تخفيض الرواتب إذا تم طلب ذلك وكل شيء ممكن وأنا هنا في السعودية منذ فترة ولا أمانع ذلك لأن رزقي وخيري من النادي الأهلي".

واختتم السومة تصريحاته قائلاً:"قرار إلغاء الدوري ليس سهلاً ولا أعرف ما القرارات التي يمكن اتخاذها من قبل الاتحاد السعودي ولكن أتمنى أن ينتهي هذا الوضع وتعود البطولة من جديد وسمعت أنه يمكن استكمال الدوري بعد شهرين".

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