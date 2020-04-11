٦٥ فنانًا عالميًا من ١٠ دول يشاركون في مبادرة 'الريشة في مواجهة كورونا'

إقبال كبير، شهدته مبادرة "الريشة في مواجهة كورونا"، التي أطلقتها "بوابة روزاليوسف"، في الأسبوع الأول لإطلاقها؛ حيث بلغ عدد المشاركين فيها من الفنانين العالميين، وشباب الموهوبين، ٦٥ مشاركًا، ينتمون إلى ١٠ دول، بإجمالي ٥٠٠ عمل، إبداعي.





وأطلق أيمن عبدالمجيد رئيس تحرير "بوابة روزاليوسف"، المبادرة، ٣٠ مارس الماضي، ليتوالى نشر الأعمال، بواقع رسمة كل ٣ ساعات، دون انقطاع، التي يتم فيها نشر كاريكاتير كل ٣ ساعات، حول قضية واحدة، ومشاركة ٦٥ رسامًا حتى الآن من ١٠ دول.





وقال عبدالمجيد: "إن المبادرة نجحت في توظيف مدفعية الريشة، لدعم جهود الإنسانية، في بناء حصون وعي، في مواجهة جائحة كورونا، كما تنوعت الأعمال الإبداعية، بين الرسوم التي تدعم بناء حصون الوعي، وأخرى تخلّد بطولات جنود المعركة من جيش وشرطة، وكتائب الجيش الأبيض من أطقم طبية، يقفون على الخطوط الأمامية بجبهة القتال".





وأضاف: "في تلك المعركة، يقف الصحفيون حماةً لحصون الوعي، دروعًا في مواجهة قذائف الشائعات، مقاتلين ببسالة، لا ترهبهم الأخطار، يؤدون واجبهم الوطني والإنساني، يحافظون على الأرواح، بإنارة العقول، وتقديم المعلومات الصحية، من مصادرها الموثوقة".





وأعرب "عبدالمجيد" عن تقديره، للدور الذي يقوم به الصحفيون المقاتلون على جبهة التوعية، وأشقاؤهم في وسائل الإعلام المرئي والمسموع.





وشارك في المبادرة مُبدعون من مصر، والسعودية، والعراق، والأردن، والمغرب، وليبيا، واليمن، والسودان، والبحرين، والجزائر.





وكانت قد أطلقت بوابة روزاليوسف، دعوة لدعم جهود الدولة الإنسانية في حربها ضد فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن ذلك يأتي انطلاقًا من الدور الوطني والتنويري لها.





ودعت بوابة روزاليوسف، رسامي الكاريكاتير في مصر والعالم وشباب الموهوبين، لتوظيف مدفعية الريشة الثقيلة، في إنتاج كاريكاتير، يدعم جهود التوعية، ويحفز المواطنين على الالتزام بالإجراءات الصحية الاحترازية، ويظهر مكاسب الجائحة، التي وحدت الإنسانية في مواجهة عدو، قد يرحل، ويبعث بنسخ أخرى في الأيام المقبلة.





وقالت في دعوتها: "علينا أن نُشهر سيوفنا دائمًا، متسلحين بالوعي والثقة بالله والعلم، واليقظة الدائمة".









وقال أيمن عبدالمجيد، رئيس تحرير "بوابة روزاليوسف" الإخبارية، في تصريحات سابقة، إن الإعلام من أهم أسلحة بناء الوعي، والدفاع عن حصونه، أمام الشائعات التي تنمو وتتكاثر في أوقات الأزمات، وفي ظل جائحة فيروس "كورونا"، التي تخوض فيها الإنسانية معركة بقاء، في مواجهة عدو خفي لا تراه العين المجردة، وما تتخذه الحكومات من إجراءات احترازية ووقائية، يكون الإعلام في مقدمة خطوط المواجهة.





وأضاف أن "بوابة روزاليوسف" تطلق مبادرة "الريشة في مواجهة كورونا"، لما لفن الكاريكاتير من تأثير كبير، وكونه لغة عالمية، تجتاز الحدود والثقافات واللغات، وكون مؤسسة "روزاليوسف" مدرسة عريقة في فن الكاريكاتير، وعليها أن تستعيد قوة دورها التوعوي والتنويري.



