تخفيض التصنيف الائتماني لتركيا عند "بي بي بلس"

خفضت وكالة التصنيف الائتماني اليابانية تصنيف تركيا عند "بي بي بلس"، مؤكدة أنه في حال أصبحت التوترات في سورية وآثار وباء كورونا خطيرة وطويلة الأجل، فإنه من المرجح أن يؤدي الضغط النزولي على الليرة إلى مزيد من الانخفاض في احتياطيات النقد الأجنبي، وإلى مزيد من الضغط على التمويل الخارجي عن طريق القطاع الخاص، حسبما أفادت وكالة أنباء "بلومبيرج" أمس.









وتوقعت الوكالة "أن تقوم الحكومة بوضع حزم مالية أكثر قوة بما في ذلك تدابير متعلقة بالميزانية في المستقبل القريب للتعامل مع التباطؤ السريع للاقتصاد، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تدهور إضافي للوضع المالي للحكومة.









وبلغ معدل البطالة 14.7 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي، وتراجع معدل البطالة في القطاعات غير الزراعية إلى 15.7 في المائة في الأشهر الثلاثة، من 15.8 في المائة قبل شهر، وفقا لمعهد الإحصاءات التركي.









وتراجع معدل البطالة التركي المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 12.6 في المائة من 13 في المائة قبل شهر.









ويواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقادات متزايدة لرفضه فرض إغلاق شامل من أجل حماية الاقتصاد.

وفرض أردوغان سلسلة إجراءات شملت حظر التجمعات ووضع قيود على السفر بين المدن وإلزام السكان بارتداء الأقنعة الواقية في أنحاء البلاد، إلا أنه قاوم الدعوات إلى تطبيق عزل تام.