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أبو ظبي تبيع سندات دولية بقيمة 25 مليار دولار لدعم مواردها المالية

السبت 11/أبريل/2020 - 03:46 م
بوابة الفجر
أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن أبوظبي انضمت إلى دول أخرى في الشرق الأوسط باعت مؤخرا سندات دولية لدعم مواردها المالية في ظل تراجع أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا.


ووفقا لبيانات بلومبرج فقد اجتذبت الإمارة طلبات بأكثر من 25 مليار دولار لطرحها لسبعة مليارات دولار، من بينها سندات بقيمة ملياري دولار لأجل خمسة سنوات، وملياري دولار لأجل عشر سنوات، وثلاثة مليارات لأجل 30 عاما. وكانت قطر أصدرت أمس الأول سندات بعشرة مليارات دولار.

وخلال هذه الإصدارات، تم طرح أسعار فائدة أعلى من الأوراق المالية القائمة لاجتذاب المستثمرين بعدما تسببت أزمة كورونا في تعطيل سوق سندات معظم الدول النامية في مارس.


وبلغ العائد على سندات الشريحة الأقصر 67ر2% ، بأعلى بـ220 نقطة أساس فوق عائدات سندات الخزانة الأمريكية.


أما سندات العشر سنوات فتأتي بعائد 17ر3%، أما الشريحة الأطول فجرى التسويق لها بعائد نحو 55ر4% ـ إلى أن الطلب الكبير أتاح للحكومة تخفيضه إلى 1ر4%.

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