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سكاي: الصراع يشتعل بين برشلونة وريال مدريد على ضم "الصخرة"

السبت 11/أبريل/2020 - 04:06 م
ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة
حسام مجدي

اشتعلت منافسة جديد بين قطبي إسبانيا نادي ريال مدريد ونادي برشلونة على صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" أن نادي ريال مدريد دخل في المنافسة على التعاقد مع دايوت أوباميكانو مدافع نادي لايبزج الألماني لضمه في الصيف.

وأشارت الشبكة إلى أن نادي برشلونة كان قد أظهر منذ فترة رغبة في ضم أوباميكانو لتدعيم مركز الدفاع في الفريق ولكن الآن نادي ريال مدريد قد صعب المهمة على البارسا.

يذكر أن دايوت أوباميكانو كان قد أكد على رغبته في الرحيل عن صفوف نادي لايبزج في نهاية الموسم الجاري وخوض تجربة جديدة مع نادي أخر.

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