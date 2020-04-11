Advertisements

خدمات صحية وتثقيفية ضمن العيادة المتنقلة بمنشية نيازي بالمنيا

السبت 11/أبريل/2020 - 04:09 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كيلنتون يسري
تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحجر الصحي المنزلي لعدد 4 منازل بقرية منشية نياري التابعة لقرية برطباط بمركز مغاغة، وذلك ضمن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.
وأوضح دكتور أسامة بلبل، وكيل وزاره الصحة، أن العيادة المتنقلة بدأت اعمالها بالقرية، وتم عمل تثقيف صحي بواسطة الرائدة الريفية والمراقب الصحي، كما تم التنسيق مع إدارة المتوطنة لتنفيذ أعمال التطهير لمنازل الحالات المؤكدة ومخالطينهم، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز مغاغة.

وأضاف، أن الفريق الوقائي بالإدارة الصحية يواصل المتابعة اليومية للمخالطين والتأكد من إجراءات العزل المنزلي وتطبيق إجراءات مكافحة العدوي تحسبا لظهور أعراض الإصابة عليهم.

وأكد دكتور شريف مدحت مدير فرع هيئة الإسعاف بالمنيا، أنه تم الدفع بسيارة إسعاف مجهزه للتمركز بالوحدة الصحية بكفر صالحين لخدمة أهالي منشية نيازي ولتقليل زمن الاستجابة للحالات الطارئة داخل القرية.

ومن جانبه، ناشد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جميع المواطنين بالقرية بالالتزام داخل منازلهم، حفاظا على سلامتهم، مع الالتزام التام بالإجراءات المقدمة من مديرية الصحة واتباع التعليمات حتي الانتهاء من فترة الحجر الصحي بالقرية، مع تنفيذ الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


وواصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف للقانون، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وصد كل من تسول له نفسه استغلال الظروف التي تمر بها البلاد، حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز بني مزار حملة مكبرة لاسترداد ووقف التعدي على مساحة 20 فدان أملاك دولة بنجع العرب التابعة لقرية بني صامت وتم التحفظ على المعدات الموجودة بالأرض، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منشية نيازي كورونا بوابة الفجر المنيا الفجر

أخبار تهمك

طلب مفاجئ من "بن شرقي".. والزمالك: لن ترحل

منذ أقل من ساعتين

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

منذ أقل من ساعتين

ترامب يقترب من اتخاذ أصعب قرار خلال فترة رئاسته

منذ ساعتين

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على فايلر صفقة غير متوقعة

منذ حوالي 6 ساعات

منظمة الصحة العالمية تدرس إصابة بعض المتعافين من كورونا مرة إخرى

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. السبب الحقيقي وراء تجديد عقد محمود علاء مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يطرد 5 لاعبين من الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة عن أحمد فتحي

منذ حوالي 19 ساعة

فايلر يرفض طلب الأهلي بشأن بديل "فتحي" ويتخذ قرارا مفاجئا

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

بيان جديد من الفريق المصري مكتشف علاج فيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف حقيقة وقف تصوير مسلسل منى زكي لإصابة مساعدتها بـ"كورونا"

منذ حوالي 14 ساعة

القوى العاملة: وفاة مصري بكورونا في السعودية

منذ ساعتين و 30 دقيقة

الهند تسمح بتصدير عقار الهيدروكسي كلوروكين إلى 13 دولة

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحسم مصير عودة أحمد فتحي بشكل نهائي

منذ ساعة و 10 دقيقة

أستاذة بجامعة أوكسفورد تزف بشرى بشأن موعد ظهور لقاح ضد كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:28 م

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

طلب مفاجئ من "بن شرقي".. والزمالك: لن ترحل

02:47 م

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

08:25 ص

القوى العاملة: وفاة مصري بكورونا في السعودية

01:56 م

أستاذة بجامعة أوكسفورد تزف بشرى بشأن موعد ظهور لقاح ضد كورونا

11:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر