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محافظ كفر الشيخ يتفقد تعقيم الشوارع والميادين (صور)

السبت 11/أبريل/2020 - 04:10 م
محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
عمرو الشامي

أشرف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم السبت، على تطبيق أعلي معايير التطهير والتعقيم بشوارع وميادين المحافظة، خاصة يومي الجمعة والسبت، وذلك؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد والقضاء عليه، وللحفاظ على صحة حياة المواطنين وسلامتهم

شارك فى عملية التعقيم – وفقا لبيان صحفى اليوم السبت - معدات الحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، في إطار تنفيذ خطة جهود المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19) والحد من انتشاره، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، والقضاء علي هذا الفيروس.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، ونائبه، أعمال تطهير وتعقيم الشوارع الرئيسية والميادين بشرق المدينة، فضلًا عن مؤسسة "دار الأمل للإيواء"، بالإضافة إلي المدينة الجامعية لطلاب المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الأعمال تتم في كافة مراكز ومدن المحافظة بالأماكن ذات كثافة عالية، لافتًا إلي جهود الدولة المصرية بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

كما تابع تعليمات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس، وتنفيذ جميع هذه القرارات بكل شدة وحسم للقضاء علي الفيروس

وأكد محافظ كفر الشيخ، علي متابعة توزيع مواد التطهير، وتحديد المواد المستخدمة وكمياتها، بتطبيق المعايير والإرشادات الصادرة من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن، وذلك استكمالًا لخطة التطهير، بالإضافة إلي استمرار نشر التوعية الصحية السليمة، لمواجهة الفيروس وتوعية المواطنين لتجنب انتقال العدوى إليهم، لتنفيذ خطة الدولة في إطار من التعاون والتنسيق الفعال بين كافة الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بمديرية الأمن ممثلة في الحماية المدنية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وأجهزة الحكم المحلي، ومعدات الإدارات الزراعية، والمشاركة المجتمعية، كذا جهود رجال القوات المسلحة، في أعمال تعقيم وتطهير المؤسسات والمصالح الحكومية والمنشآت والشوارع الرئيسية والفرعية بمراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والعميد رضا عبدالحميد، مدير إدارة الحماية المدنية، والعميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور، والعميد سامح عزب، وكيل إدارة المرور.

محافظ كفر الشيخ يتفقد تعقيم الشوارع والميادين (صور)
محافظ كفر الشيخ يتفقد تعقيم الشوارع والميادين (صور)
محافظ كفر الشيخ يتفقد تعقيم الشوارع والميادين (صور)
محافظ كفر الشيخ يتفقد تعقيم الشوارع والميادين (صور)
محافظ كفر الشيخ يتفقد تعقيم الشوارع والميادين (صور)
محافظ كفر الشيخ يتفقد تعقيم الشوارع والميادين (صور)
محافظ كفر الشيخ يتفقد تعقيم الشوارع والميادين (صور)
محافظ كفر الشيخ يتفقد تعقيم الشوارع والميادين (صور)
محافظ كفر الشيخ يتفقد تعقيم الشوارع والميادين (صور)
محافظ كفر الشيخ يتفقد تعقيم الشوارع والميادين (صور)

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