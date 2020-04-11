Advertisements

شاهد استعدادات أسقف نجع حمادي للاحتفال بأحد الشعانين ( صور)

السبت 11/أبريل/2020 - 04:10 م
بوابة الفجر
حازم رفعت
حرص الأنبا كيرلس، أسقف إيبارشية نجع حمادي علي الإهتمام باحتفال أحد الشعانين، وبعث نيافته رساله مصورة الي كل اقباط نجع حمادي يحثهم من خلالها بأن الاحتفال باحد الشعانين يكون في المنازل، وهي عبارة عن تحويل البيوت الي كنائس تقام فيها الصلوات.

وقام نيافته بحمله شنها من داخل مقر دير الأنبا بضابا في نجع حمادي بتدفير خوص السعف، وذلك إستعدادًا للأحتفال بأحد الشعانين غدًا الأحد.

ومن المقرر أن يترأس نيافته، غدًا الأحد، قداس أحد الشعانين من داخل الدير، دون حضور شعبي، ويقتصر الإحتفال على حضور راهبات الدير وبعض الأباء أعضاء مجمع كهنة الإيبارشية، علي أن يكون بث الإحتفال عبر الصفحة الرسمية للإيبارشية علي موقع فيس بوك.

وكان الأنبا كيرلس، قد ترأس، صباح اليوم السبت، القداس الإلهي من كنيسة الأنبا بضابا غرب مدينة نجع حمادي، وذلك بمناسبة تذكار " سبت لعازر"، دون حضور شعب.

ويعتبر هذا القداس الثاني الذي يترأسه نيافته، عقب قرار غلق الكنائس ووقف جميع الصلوات والطقوس بها، طبقًا للقرارات الدولة ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية باتخاذ إجراءات احترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قد ترأس اليوم السبت، القداس الإلهي من كنيسة التجلي في المقر الباباوي لوس انجلوس في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وذلك بمناسبة سبت لعازر.


يعتبر هذا القداس الثاني الذي يترأسه قداسة البابا بعد قرار غلق الكنائس ووقف جميع الصلوات والطقوس بها، طبقًا للقرارات الدولة ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية باتخاذ إجراءات احترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.


ومن المٌقرر أن يترأس قداسته، غدًا الأحد، قداس "احد الشعانين" من المقر الباباوي بالدير ذاته، علي أن يكون الحضور مقتصر علي بعض الآباء المطارنة والأساقفة أعضاء المجمع المقدس ومجمع رهبان الدير، وذلك بدون حضور شعبي.


وقررت الأديرة القبطية في مصر غلق أبوابها أمام جميع الزوار، وأكدت عدم وجود أي استثناءات لاستقبال الآباء الكهنة أو اسر الرهبان أو من الشباب الراغبين لقضاء فترة الخلوة.


كما أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، طريقتها فى إقامة صلوات أسبوع الآلام وصلوات العيد.


ويدعو قداسة البابا أبناء الكنيسة في كل مكان إلى الحرص على المشاركة في هذه الصلوات عبر الشاشات لتتأصل فينا وحدانية القلب والروح التي للمحبة، وسوف تعلن الكنيسة أولًا بأول بمواعيد الصلوات عبر صفحتنا الرسمية وقنواتنا القبطية.
شاهد استعدادات أسقف نجع حمادي للاحتفال بأحد الشعانين ( صور)
شاهد استعدادات أسقف نجع حمادي للاحتفال بأحد الشعانين ( صور)
شاهد استعدادات أسقف نجع حمادي للاحتفال بأحد الشعانين ( صور)
شاهد استعدادات أسقف نجع حمادي للاحتفال بأحد الشعانين ( صور)
شاهد استعدادات أسقف نجع حمادي للاحتفال بأحد الشعانين ( صور)
شاهد استعدادات أسقف نجع حمادي للاحتفال بأحد الشعانين ( صور)
شاهد استعدادات أسقف نجع حمادي للاحتفال بأحد الشعانين ( صور)
شاهد استعدادات أسقف نجع حمادي للاحتفال بأحد الشعانين ( صور)
شاهد استعدادات أسقف نجع حمادي للاحتفال بأحد الشعانين ( صور)
شاهد استعدادات أسقف نجع حمادي للاحتفال بأحد الشعانين ( صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سبت لعازر زار بوابة الفجر انتشار الفيروس الفيروس كورونا الفجر الاحترازية

أخبار تهمك

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

طلب مفاجئ من "بن شرقي".. والزمالك: لن ترحل

منذ أقل من ساعتين

أستاذة بجامعة أوكسفورد تزف بشرى بشأن موعد ظهور لقاح ضد كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. السبب الحقيقي وراء تجديد عقد محمود علاء مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الهند تسمح بتصدير عقار الهيدروكسي كلوروكين إلى 13 دولة

منذ حوالي 7 ساعات

بيان جديد من الفريق المصري مكتشف علاج فيروس كورونا

منذ يوم

الأهلي يحسم مصير عودة أحمد فتحي بشكل نهائي

منذ ساعة و 9 دقيقة

منظمة الصحة العالمية تدرس إصابة بعض المتعافين من كورونا مرة إخرى

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يطرد 5 لاعبين من الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

ترامب يقترب من اتخاذ أصعب قرار خلال فترة رئاسته

منذ ساعتين

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

منذ أقل من ساعتين

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على فايلر صفقة غير متوقعة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف حقيقة وقف تصوير مسلسل منى زكي لإصابة مساعدتها بـ"كورونا"

منذ حوالي 14 ساعة

القوى العاملة: وفاة مصري بكورونا في السعودية

منذ ساعتين و 28 دقيقة

فايلر يرفض طلب الأهلي بشأن بديل "فتحي" ويتخذ قرارا مفاجئا

منذ حوالي 4 ساعات

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة عن أحمد فتحي

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

أسقف نجع حمادي يترأس قداس عيد الميلاد بكاتدرائية مار يوحنا (صور)

اليوم.. الأنبا كيرلس يترأس القداس الإلهي من كنيسة أبوشوشة بقنا

بعد تعليق الصلوات.. البابا يترأس أول قداس من وادي النطرون

كل ما تريد معرفته عن جمعة ختام الصوم في الكنيسة القبطية

أسقف أسيوط يترأس قداس جمعة ختام الصوم من دير درنكة "فيديو"

غدًا.. البابا تواضروس يترأس قداس سبت "لعازر" من وادي النطرون

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:28 م

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

طلب مفاجئ من "بن شرقي".. والزمالك: لن ترحل

02:47 م

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

08:25 ص

القوى العاملة: وفاة مصري بكورونا في السعودية

01:56 م

أستاذة بجامعة أوكسفورد تزف بشرى بشأن موعد ظهور لقاح ضد كورونا

11:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر