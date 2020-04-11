شاهد استعدادات أسقف نجع حمادي للاحتفال بأحد الشعانين ( صور)

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حرص الأنبا كيرلس، أسقف إيبارشية نجع حمادي علي الإهتمام باحتفال أحد الشعانين، وبعث نيافته رساله مصورة الي كل اقباط نجع حمادي يحثهم من خلالها بأن الاحتفال باحد الشعانين يكون في المنازل، وهي عبارة عن تحويل البيوت الي كنائس تقام فيها الصلوات.



وقام نيافته بحمله شنها من داخل مقر دير الأنبا بضابا في نجع حمادي بتدفير خوص السعف، وذلك إستعدادًا للأحتفال بأحد الشعانين غدًا الأحد.



ومن المقرر أن يترأس نيافته، غدًا الأحد، قداس أحد الشعانين من داخل الدير، دون حضور شعبي، ويقتصر الإحتفال على حضور راهبات الدير وبعض الأباء أعضاء مجمع كهنة الإيبارشية، علي أن يكون بث الإحتفال عبر الصفحة الرسمية للإيبارشية علي موقع فيس بوك.



وكان الأنبا كيرلس، قد ترأس، صباح اليوم السبت، القداس الإلهي من كنيسة الأنبا بضابا غرب مدينة نجع حمادي، وذلك بمناسبة تذكار " سبت لعازر"، دون حضور شعب.



ويعتبر هذا القداس الثاني الذي يترأسه نيافته، عقب قرار غلق الكنائس ووقف جميع الصلوات والطقوس بها، طبقًا للقرارات الدولة ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية باتخاذ إجراءات احترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.



كان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قد ترأس اليوم السبت، القداس الإلهي من كنيسة التجلي في المقر الباباوي لوس انجلوس في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وذلك بمناسبة سبت لعازر.





يعتبر هذا القداس الثاني الذي يترأسه قداسة البابا بعد قرار غلق الكنائس ووقف جميع الصلوات والطقوس بها، طبقًا للقرارات الدولة ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية باتخاذ إجراءات احترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.





ومن المٌقرر أن يترأس قداسته، غدًا الأحد، قداس "احد الشعانين" من المقر الباباوي بالدير ذاته، علي أن يكون الحضور مقتصر علي بعض الآباء المطارنة والأساقفة أعضاء المجمع المقدس ومجمع رهبان الدير، وذلك بدون حضور شعبي.





وقررت الأديرة القبطية في مصر غلق أبوابها أمام جميع الزوار، وأكدت عدم وجود أي استثناءات لاستقبال الآباء الكهنة أو اسر الرهبان أو من الشباب الراغبين لقضاء فترة الخلوة.





كما أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، طريقتها فى إقامة صلوات أسبوع الآلام وصلوات العيد.





ويدعو قداسة البابا أبناء الكنيسة في كل مكان إلى الحرص على المشاركة في هذه الصلوات عبر الشاشات لتتأصل فينا وحدانية القلب والروح التي للمحبة، وسوف تعلن الكنيسة أولًا بأول بمواعيد الصلوات عبر صفحتنا الرسمية وقنواتنا القبطية.