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سنغافورة تسجل 191 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 11/أبريل/2020 - 04:09 م
الفجر
أعلنت سنغافورة، اليوم السبت، عن تسجيل 191 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 2299.

ويذكر أن قررت سنغافورة سابقا إغلاق المبنى رقم 2 في مطار شانجي لمدة 18 شهرا. 

وأكد خاو بون وان، وزير النقل السنغافوري، أمام البرلمان أنه سيجري تعليق العمليات بمبنى الركاب رقم 2 في مطار شانجي لمدة 18 شهرا بداية من الأول من مايو، بسبب التأثير الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا.


وسجلت حركة النقل الجوي للركاب، المتأثرة بشدة من (كوفيد-19)، تراجعا بنسبة 14,1% في العالم خلال فبراير مقارنة بالعام السابق، وفق اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا).

ونقلت صحيفة "ستريتس تايمز" عنه القول أمام البرلمان إن فترة التعليق ستتيح للجهة المشغلة للمطار بتسريع العمل في المبنى واختصار وقت المشروع بما يصل إلى عام واحد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الوزير القول إن مبنى ركاب واحد سيكون كافيا للتعامل مع المستويات الحالية للطلب.

واستبعد أن يحدث تعافٍ كامل خلال العام الجاري، وأشار إلى احتمال أن يحدث تعافٍ جزئي العام المقبل.

وتوقع اتحاد النقل الجوي الدولي أن تحرم أزمة فيروس كورونا المستجد قطاع النقل الجوي من مداخيل بقيمة 252 مليار دولار هذا العام. 

وأعلن وزير المالية السنغافوري هنج سوي كيت، في خطاب أمام البرلمان بثه التلفزيون، عن "ميزانية تضامن" سوف ترفع الإنفاق الحكومي الذي يهدف إلى الحد من تأثير فيروس كورونا إلى أكثر من 40 مليار دولار.

وقال هنج إن الإنفاق يهدف إلى "حماية الوظائف وحماية سبل عيش الناس" خلال عملية إغلاق فعالة من المقرر أن تبدأ غدا.

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