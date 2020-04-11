هكذا ردت كارول سماحة على منتقدي زواجها من مسلم





وكتبت "ككارول"، عبر حسابها الرسمي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: "٧ سنوات من حياتي الزوجيّة في #مصر مع زوجي وليد، مسلم الديانة وأنا أعيش ديانتي المسيحيّة، وأمارسها بحرّيّة تامّة".





واكملت حديثها قائلة: "لم أشعر يومًا بغربة عن انتمائي، لم أشعر يومًا أنّنا مُختلفين؛ على الرغم من أنّ الطريق الذي نسلكه روحيًا مختلف". "إلى نفس القيم السامية: المحبّة، التسامح والعطاء".





وأوضحت "سماحة" "عندما قرأ زوجي، أمسِ، بعض التعليقات قال: لو كنت تملك ١٠٠ سبب لمناقشة ديني؛ فأنا لدي ٢٠٠ سبب لأناقش دينك!".

ردت الفنانة اللبنانية كارول سماحة على منتقدي زواجها من رجل مسلم، بأنها تعيش حياة طبيعية على الرغم من تمسكها بدينها المسيحي وزواجها من رجل مسلم.