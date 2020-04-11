صحيفة: هذا هو التطور الذي ارتكزت عليه سياسة الإمارات





وصفت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، اليوم السبت، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، بأنه "تحدٍ حقيقي"، وضع العالم كله أمام مواجهة واسعة.





وأضافت الصحيفة: أن "الفيروس تسبب في وقف قطاعات إنتاجية، وتأجيل مشاريع وطنية، وإنفاق مالي واسع، وتباطؤ اقتصادي عام، ووقف الحراك السياسي الدولي على أكثر من صعيد، واتخاذ خطوات حازمة بالحجر على ملايين البشر في منازلهم، للخروج من هذه الأزمة، كل وفق إمكاناته وقدراته البشرية والإدارية والمالية".





وتابعت: أمام هذا التوقف ينشط قطاع واحد، وهو القطاع الصحي الذي يقف بكل صلابة أمام هذه الجائحة التي تهدد حياة البشر، ويواصل أفراده الليل بالنهار، سواء في المؤسسات الصحية والمستشفيات أو مراكز البحوث والمختبرات، لعلاج المصابين والوصول إلى ترياق في أسرع وقت يعيد الحياة إلى طبيعتها الأولى.





هذا ومضى "نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، يشخص حال هذه الأزمة في تأكيده على أن الاقتصاد والسياسة تراجعا أمام الوباء، في حين يتصدى له القطاع الصحي الذي تبين أنه ليس ملجأ ومنجى البشرية فقط، وإنما هو ملاذ السياسة والاقتصاد للخلاص من تبعات الوباء".





وارتكزت سياسة الإمارات منذ قيام الدولة، على السير بتوازٍ في تطوير مختلف القطاعات بالدولة، ووضعت صحة الإنسان على رأس أولوياتها، بتجهيز بنية تحتية صحية حديثة، وتأمين تجهيزات وكفاءات بشرية، وهو ما يفسر إدارتها المثلى في مجابهة هذه الأزمة العالمية، ويؤكد رؤيتها الثابتة والثاقبة بأن الإنسانية هي المحرك الذي يجب أن يسود المنظومة العالمية سياسياً واقتصادياً، بحسب ما ذكرت صحيفة "الاتحاد".



