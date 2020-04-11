Advertisements

صحيفة: هذا هو التطور الذي ارتكزت عليه سياسة الإمارات

السبت 11/أبريل/2020 - 04:11 م
بوابة الفجر
وكالات

وصفت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، اليوم السبت، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، بأنه "تحدٍ حقيقي"، وضع العالم كله أمام مواجهة واسعة.

وأضافت الصحيفة: أن "الفيروس تسبب في وقف قطاعات إنتاجية، وتأجيل مشاريع وطنية، وإنفاق مالي واسع، وتباطؤ اقتصادي عام، ووقف الحراك السياسي الدولي على أكثر من صعيد، واتخاذ خطوات حازمة بالحجر على ملايين البشر في منازلهم، للخروج من هذه الأزمة، كل وفق إمكاناته وقدراته البشرية والإدارية والمالية".

وتابعت: أمام هذا التوقف ينشط قطاع واحد، وهو القطاع الصحي الذي يقف بكل صلابة أمام هذه الجائحة التي تهدد حياة البشر، ويواصل أفراده الليل بالنهار، سواء في المؤسسات الصحية والمستشفيات أو مراكز البحوث والمختبرات، لعلاج المصابين والوصول إلى ترياق في أسرع وقت يعيد الحياة إلى طبيعتها الأولى.

هذا ومضى "نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يشخص حال هذه الأزمة في تأكيده على أن الاقتصاد والسياسة تراجعا أمام الوباء، في حين يتصدى له القطاع الصحي الذي تبين أنه ليس ملجأ ومنجى البشرية فقط، وإنما هو ملاذ السياسة والاقتصاد للخلاص من تبعات الوباء".

وارتكزت سياسة الإمارات منذ قيام الدولة، على السير بتوازٍ في تطوير مختلف القطاعات بالدولة، ووضعت صحة الإنسان على رأس أولوياتها، بتجهيز بنية تحتية صحية حديثة، وتأمين تجهيزات وكفاءات بشرية، وهو ما يفسر إدارتها المثلى في مجابهة هذه الأزمة العالمية، ويؤكد رؤيتها الثابتة والثاقبة بأن الإنسانية هي المحرك الذي يجب أن يسود المنظومة العالمية سياسياً واقتصادياً، بحسب ما ذكرت صحيفة "الاتحاد".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صحيفة الإمارات

أخبار تهمك

فايلر يطرد 5 لاعبين من الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

القوى العاملة: وفاة مصري بكورونا في السعودية

منذ ساعتين و 27 دقيقة

فايلر يرفض طلب الأهلي بشأن بديل "فتحي" ويتخذ قرارا مفاجئا

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على فايلر صفقة غير متوقعة

منذ حوالي 6 ساعات

أستاذة بجامعة أوكسفورد تزف بشرى بشأن موعد ظهور لقاح ضد كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. السبب الحقيقي وراء تجديد عقد محمود علاء مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

منذ أقل من ساعتين

الهند تسمح بتصدير عقار الهيدروكسي كلوروكين إلى 13 دولة

منذ حوالي 7 ساعات

بيان جديد من الفريق المصري مكتشف علاج فيروس كورونا

منذ يوم

الأهلي يحسم مصير عودة أحمد فتحي بشكل نهائي

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف حقيقة وقف تصوير مسلسل منى زكي لإصابة مساعدتها بـ"كورونا"

منذ حوالي 14 ساعة

ترامب يقترب من اتخاذ أصعب قرار خلال فترة رئاسته

منذ ساعتين

منظمة الصحة العالمية تدرس إصابة بعض المتعافين من كورونا مرة إخرى

منذ حوالي 4 ساعات

طلب مفاجئ من "بن شرقي".. والزمالك: لن ترحل

منذ أقل من ساعتين

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة عن أحمد فتحي

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

قادة مجموعة العشرين يؤكدون التزامهم العمل بشكل موحد في مواجهة فيروس كورونا

وزير التعليم: كلمة الملك سلمان بقمة العشرين بارقة أمل في مواجهة كورونا

"بلدي لن تصمد أمامه أيامًا".. قصة إعلامي أقنع اليمنيين بمخاطر كورونا بارتداء "كمامة" في النشرة الإخبارية

صحيفة تفخر بمواقف وجهود القيادة الإماراتية في مواجهة كورونا

وزراء التجارة لمجموعة العشرين يتفقون على إبقاء أسواقهم مفتوحة

صحيفة: الإمارات تنظر بعين إلى الوطن والأخرى للعالم لمواجهة كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:28 م

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

طلب مفاجئ من "بن شرقي".. والزمالك: لن ترحل

02:47 م

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

08:25 ص

القوى العاملة: وفاة مصري بكورونا في السعودية

01:56 م

أستاذة بجامعة أوكسفورد تزف بشرى بشأن موعد ظهور لقاح ضد كورونا

11:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر