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"في منزلك".. أدفع فاتورة التليفون الأرضي عبر billing.te.eg الشركة المصرية للاتصالات we

السبت 11/أبريل/2020 - 04:14 م
فاتورة التليفون الأرضي
فاتورة التليفون الأرضي
"في منزلك".. أدفع فاتورة التليفون الأرضي عبر billing.te.eg الشركة المصرية للاتصالات we

الآلاف من المواطنين بجمهورية مصر العربية المشتركين في الشركة المصرية للاتصالات we، يبحثون عن سداد فاتورة التليفون الأرضي من خلال رابط الموقع، يقدم لكم موقعكم الموقر كافة التفاصيل الخاصة بدفع الفاتورة من المنزل، في ظل الظروف التي تمر بها مصر وانتشار فيروس كورونا المستجد.


سداد فاتورة التليفون الأرضي

أكدت وزارة الاتصالات على عدم صحة ما تداول بشأن إلغاء سداد فاتورة التليفون الأرضي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأن الوزارة قد مدت فتر سداد الفاتورة حتى موعد استحقاق الفاتورة المقبلة، ومؤكدة على عدم انقطاع الخدمة في حالة عدم الدفع، وذلك بالتزامن مع خطة الحكومة بشأن اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.


طرق دفع الفاتورة التليفون الأرضي

وضعت الشركة المصرية للاتصالات we، طرق دفع الفاتورة التليفون الأرضي، من خلال الدخول على الموقع الخاصة للشركة، وسداد الفاتورة من خلال بطاقات الائتمان أو عبر أمان ومصاري وفوري، وإذا تعثر كل ذلك عليك الذهاب إلى أقرب فرع تابعة للشركة المنتشرين على مستوى المحافظات خلال الفترة من  9 صباحا وحتى 1 ظهراً.


الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

كل ما عليك من أجل الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، هو اتباع الخطوات التالية من أجل عدم اللجوء إلى الذهاب إلى فروع الشركة لمنع التكدسات، من خلال الدخول على رابط موقع المصرية للاتصالات ، وثم يتم وضع كود المحافظة، ثم إضافة رقم التليفون الأرضي، وثم الضغط على استعلام، وأخيراً إظهار الفاتورة.

"في منزلك".. أدفع فاتورة التليفون الأرضي عبر billing.te.eg الشركة المصرية للاتصالات we

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