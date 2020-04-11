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حسم مصير لاوتارو مارتينيز من الانتقال إلى برشلونة

السبت 11/أبريل/2020 - 04:12 م
لاوتارو مارتينيز
لاوتارو مارتينيز
حسم خافيير زانيتي نائب رئيس نادي إنتر ميلان الإيطالي، مستقبل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم الفريق، في ظل اهتمام برشلونة الإسباني بضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وقال زانيتي في تصريحات نقلتها صحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية، أنه يتوقع بقاء لاوتارو مارتينيز ضمن صفوف الفريق، رغم اهتمام عدة أندية أخرى في أوروبا بالحصول على خدماته.





وتحدثت العديد من التقارير الإخبارية في الأيام الماضية عن اهتمام عدة أندية أوروبية، على رأسها برشلونة الإسباني، ومانشستر سيتي الإنجليزي، بالحصول على خدمات لاوتارو.



وقال زانيتي: "سعيد للغاية بما يقدمه لاوتارو معنا، تطور كثيراً تحت قيادة المدير الفني أنطونيو كونتي".



وأضاف: "عمره 22 عاماً فقط، وأمامه مستقبل هائل، لذلك من الطبيعي أن يجذب أنظار فرق كبيرة، لكنني واثق من أنه سيستمر مع إنتر لأعوام، فأنا أراه سعيداً معنا".

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لاوتارو مارتينيز برشلونة الفجر إنتر ميلان

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