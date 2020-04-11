حسم مصير لاوتارو مارتينيز من الانتقال إلى برشلونة

حسم خافيير زانيتي نائب رئيس نادي إنتر ميلان الإيطالي، مستقبل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم الفريق، في ظل اهتمام برشلونة الإسباني بضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.











وتحدثت العديد من التقارير الإخبارية في الأيام الماضية عن اهتمام عدة أندية أوروبية، على رأسها برشلونة الإسباني، ومانشستر سيتي الإنجليزي، بالحصول على خدمات لاوتارو.







وقال زانيتي: "سعيد للغاية بما يقدمه لاوتارو معنا، تطور كثيراً تحت قيادة المدير الفني أنطونيو كونتي".