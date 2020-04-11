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بيكا وقدورة وميسرة يشعلون اليوتيوب بمهرجان "خط الموت"

السبت 11/أبريل/2020 - 05:21 م
بوابة الفجر
سعد نبيل

طرح نجم المهرجانات الشعبية حمو بيكا، وعلي قدورة، وميسرة، مهرجان جديد بعنوان "خط الموت"، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وحصد المهرجان على تفاعل كبير من عشاق المهرحانات الشعبية.


تفاصيل مهرجان "خط الموت"

غناء حمو بيكا، وعلي قدورة، وميسو ميسرة، ومن كلمات الشاعر الفاجر، وتوزيع فيجو الدخلاوي، وتقول كلماته: "خط الموت جرح الاخصام زرعتو جرح وخوغ والالم اليوم بتاعي بست ايام، والسنة عندي تساوي شهرين".

يذكر أن نجم المهرجانات الشعبية طرح العديد من المهرجانات التي حصد نجاحًا كبيرًا خلال العام الماضي، فضلا عن احياءه العديد من الحفلات خارج مصر، وابرزهم الاردن والامارت، بيكا، وهو مؤسس فرقته، المكونه من ونور التوت، وعلي قدورة، الموزع فيجو الدخلاوي.

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