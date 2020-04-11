رامي جمال يغازل جمهوره بصورة جديدة عبر 'إنستجرام'

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نشر الفنان رامي جمال صورة جديدة له عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر "جمال" في هذه الصورة مرتدي بنطال من الجينز وقميصا مع ادتداء حذاء من اللون الأسود، وكتب على هذه الصورة قائلا: "دايما على ثقة ان ربنا هيحلها من عنده، زي ما كل مشاكلنا القديمة حلها كان عنده".



وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: ايه الجمال ده منور يا نجم وحشتنا جدا.



وفي سياق أخر يعيش العالم بأسره حالة من الفزع والرعب بعد انتشار فيروس "كورونا" (كوفيد 19)، حيث تتزايد أعداد المصابين يومًا عن الأخر.