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هاجر أحمد: "شجعتينا ندرس ميكانيكا" أكثر تعليق استقبلته عن "حكايات بنات"
السبت 11/أبريل/2020 - 05:00 م
يارا أحمد
عبرت الفنانة هاجر أحمد عن سعادتها بردود الفعل حول دورها في مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع مشيرة إلي أنها يوميا تتلقي ردود أفعال قوية يوميا وخاصة عقب عرض حلقات المسلسل الذي يعرض يوميا من السبت إلي الأربعاء علي قناة on drama .
وقالت هاجر في تصريحات خاصة لها اليوم السبت؛ انها تلقت ردود أفعال قوية؛ مشيرة إلي أن البنات كان أكثر تعليق لهم :"شجعتينا ندرس ميكانيكا".
يذكر أن المسلسل تقوم ببطولته هاجر احمد وميرنا نور الدين واسماء جلال وهند عبد الحليم وليلي حسين وحازم ايهاب ورمزي لينر وأحمد كرارة ومي حسين وعلا رامي ونبيل نور الدين وآخرون وهو من إخراج مصطفي ابو سيف .
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