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مدافع فرنسا السابق: خاصمت زيدان لمدة عامين لهذا السبب

السبت 11/أبريل/2020 - 04:56 م
زيدان
زيدان
مصطفى صابر
اعترف مدافع فرنسا السابق ويلي سانيول بأنه لم يتحدث إلى زين الدين زيدان لمدة عامين بعد الضربة المشينة لماتيرازي في نهائي كأس العالم 2006.

تم طرد زيدان في الوقت الإضافي بعد الرد على الاستفزاز من قبل ماركو ماتيراتزي ، وفازت إيطاليا 5-3 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1.

لعب ساجنول ، 120 دقيقة كاملة من المباراة النهائية ، لكي يعالج طرد زيدان وهزيمة فرنسا.

وفي حديثه إلى AS ، قال ساينول: "تدخلنا إلى غرفة تغيير الملابس ، وقلت له لقد خسرت ، أنت تشعر بخيبة أمل كبيرةفي عالمك".

وتابع: "لقدر هرب من اعتذاره لم أكن أرغب في قبول اعتذاراته أو التحدث إليه لم يكن الوقت مناسبًا الآن، كان علي أن أذهب إلى الحمام وأدخن 250 سيجارة في عشر دقائق.

وأوضح: "لم نتحدث لمدة عامين تقريبًا وفي عام 2008 ، وبعد البطولة الأوروبية ، كان علي أن أتزوج، طلبت مني زوجتي أن أدعوه".

وأضاف: "اتصلت به لكنه لم يستطع الحضور إلى الحفلة ليلاً ، لكنني أسعدني لرؤيته يصل في الصباح".

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