الأفضل في الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يقود التشكيل المثالي للبريمير ليج

أعلنت شبكة سكاي سبورت الإنجليزية، عن التشكيل المثالي للبريمير ليج والذي يضم أفضل 11 لاعبا للموسم الحالي للدوري الإنجليزي.

وتواجد النجم المصرى محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي على رأس التشكيل المثالي للبطولة الإنجليزي.

وشهد التشكيل سيطرة من لاعبي الريدز حيث تواجد 5 لاعبين دفعة واحدة من ليفربول في التشكيل.

ويتصدر فريق ليفربول مسابقة الدوري الإنجليزي بفارق كبير عن أقرب منافسيه، وكان بحاجة لـ6 نقاط فقط لحسم اللقب بشكل رسمي.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل - ليستر سيتي

خط الدفاع:ترينت ألكسندر أرنولد– ليفربول .. جيمس تاركوفسكي – بيرنلي.. فيرجيل فان ديك – ليفربول ... أندرو روبرتسون – ليفربول.

خط الوسط :كيفين دي بروين - مانشستر سيتي..جاك جريليش - أستون فيلا.. جيمس ماديسون - ليستر سيتي

خط الهجوم:محمد صلاح – ليفربول.. ساديو ماني – ليفربول.. راؤول خيمينيز - وولفرهامبتون