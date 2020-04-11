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نجم المصري يكشف حقيقة انتقاله إلى الزمالك

السبت 11/أبريل/2020 - 05:03 م
بوابة الفجر
حسام مجدي


أظهر نادي الزمالك رغبة في التعاقد مع الفلسطيني محمود وادي نجم نادي المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشف وادي أنه لا يوجد أي مفاوضات رسمية من جانب القلعة البيضاء حتى الآن ولم يتواصل معه أي أحد من النادي.

كما أكد نجم المصري أنه لا يمانع في الانضمام إلى نادي الزمالك في الصيف ولكن يجب على النادي إنهاء الأمر مع إدارة نادي المصري.

وسيحدد نادي الزمالك موقفه الفترة القادمة من الدخول في مفاوضات رسمية لضم وادي في الصيف أم التراجع عن فكرة ضم اللاعب.

 

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