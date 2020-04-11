نشرة حوادث "الفجر": ضبط عاطل بحوزته 20 ألف قرص مخدر بمطروح

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم السبت، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:





تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم السبت، من ضبط أحد العناصر الإجرامية بمطروح لقيامه بالإتجار في العقاقير المخدرة وبحوزته 20 ألف قرص مخدر.





وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح سبق اتهامه في قضية مخدرات ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده في قضية تبديد، بالإتجار في العقاقير المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائه بنطاق واسع بدائرة قسم شرطة مطروح.





أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت، قرارًا رقم 120 لسنة 2020، بإنشاء نيابة 6 أكتوبر قسم ثانٍ، مع تعديل مسمى نیابة 6 أكتوبر الحالية لتصبح 6 أكتوبر القسم الأول، اعتبار من 15 أبريل الجاري.





صور عارية ومحادثات..كانت تلك الأشياء الفخ في خطة الفتاة العشرينية، لاستقطاب الزبائن عبر موقع إباحي على الإنترنت، حتى سقطت في قبضة رجال المباحث، وتم القبض عليها، لاتهامها لممارسة الدعارة، بعدما استمعت النيابة لأقوالها، فقرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، إخلاء سبيلها بكفالة ٣٠٠ جنيه.





واقفان بجوار سور محطة السكة الحديد بالجيزة.. هكذا كان المشهد أمام الخدمات الأمنية المعينة بمحطة السكة الحديد بالجيزة، واشتباههم في شخصين، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 405 جرام شادو، وتمكنت القوات من القبض عليهم واقتيادهم إلى ديوان قسم شرطة الجيزة، وإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة محاكمة المُتهمين بالتعدي على حملة إزالة التعدي على أملاك الدولة في جزيرة الوراق.. لجلسة 27مايو المقبل لاستكمال سماع الشهود وهو رئيس حى الوراق.





صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وبعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وأمانة سر أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.



