زيدان يضع خطة للميركاتو الصيفي.. ضم خليفة كاسيميرو وقاطرة الأهداف





أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن الفرنسي زين الدين زيدان الم دير الفني لريال مدريد وضع خطة من أجل تطبيقها في سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة وذلك إستعداداً للمنافسات في الموسم المقبل.





وأكدت صحيفة ABC الإسبانية أن زيدان يرغب في التعاقد مع إدواردو كامافينجا نجم خط وسط رين الفرنسي ليكون بديلاً للبرازيلي كاسيميرو وأنه من المتوقع أن تكلف الصفقة خزائن ريال مدريد حوالي 45 مليون يورو.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه من المتوقع عودة كلا من المغربي أشرف حكيمي وأندري لونين بالإضافة إلى النرويجي مارتين أوديجارد على أن يتخلى الملكي عن خدمات الثنائي الويلزي جاريث بيل والكولومبي خيمس رودريجيز.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن زيدان يرغب في التعاقد مع مهاجم وأن الحديث يدور عن النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند البالغ من العمر 19 عامًا ولكن انضمامه لصفوف الميرينجي يعني رحيل ثنائي الفريق الإسباني ماريانو دياز والصربي لوكا يوفيتش.





وكشفت الصحيفة الإسبانية أن علاقة مسئولي ريال مدريد الجيدة مع بروسيا دورتموند ستكون حاسمة في ضم هالاند علمًا بأن النجم النرويجي لديه شرط جزائي في عقده الذي ينتهي في عام 2021 تبلغ قيمته 75 مليون يورو.



