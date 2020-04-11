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لمواجهة كورونا.. أمانة المدينة تزود مبنيين بـ"كاميرات حرارية"

السبت 11/أبريل/2020 - 04:57 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

بدأت أمانة منطقة المدينة المنورة، اليوم السبت، تركيب "كاميرات حرارية" في عدد من المواقع منها مبنى إدارة التجهيز ببقيع الغرقد لقياس درجة حرارة العاملين والمشرفين في الإدارة، وقياس درجة حرارة المواطنين والمقيمين ذوي المتوفين، وذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها أمانة المدينة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد – 19"، واستكمالًا لإجراءاتها الاحترازية.

وقامت الأمانة بتركيب ذات الكاميرات في مقر مشروع النظافة لقياس درجة حرارة العاملين والمشرفين مرتين يوميًّا قبل مغادرتهم المعسكر وعند عودتهم بعد انتهاء أعمالهم.

وقالت: إن هذه الإجراءات تأتي استمرارًا للجهود التي تبذلها أمانة المدينة المنورة للحد من انتشار فيروس كورونا، واستكمالًا للإجراءات الاحترازية التي قامت بها الأمانة سابقًا في السوق المركزية للخضار والفاكهة والأسماك وأسواق النفع العام والمراكز التجارية والمنشآت الغذائية والمطاعم ومحلات بيع الوجبات السريعة؛ للالتزام بمعايير وبرامج الصحة العامة والمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والعاملين.

هذا وأعلنت وزارة الصحة السعودية، في وقت سابق من اليوم، عن تسجيل 382 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، وتعد إحصائية اليوم هي الأعلى في المملكة منذ تفشي الفيروس في العالم، موضحة أن إجمالي الإصابات تجاوز 4000.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 1,725 مليون إصابة، بينهم أكثر من 104 ألف حالة وفاة، وأكثر من 390 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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