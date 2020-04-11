لمواجهة كورونا.. أمانة المدينة تزود مبنيين بـ"كاميرات حرارية"





بدأت أمانة منطقة المدينة المنورة، اليوم السبت، تركيب "كاميرات حرارية" في عدد من المواقع منها مبنى إدارة التجهيز ببقيع الغرقد لقياس درجة حرارة العاملين والمشرفين في الإدارة، وقياس درجة حرارة المواطنين والمقيمين ذوي المتوفين، وذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها أمانة المدينة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد – 19"، واستكمالًا لإجراءاتها الاحترازية.





وقامت الأمانة بتركيب ذات الكاميرات في مقر مشروع النظافة لقياس درجة حرارة العاملين والمشرفين مرتين يوميًّا قبل مغادرتهم المعسكر وعند عودتهم بعد انتهاء أعمالهم.





وقالت: إن هذه الإجراءات تأتي استمرارًا للجهود التي تبذلها أمانة المدينة المنورة للحد من انتشار فيروس كورونا، واستكمالًا للإجراءات الاحترازية التي قامت بها الأمانة سابقًا في السوق المركزية للخضار والفاكهة والأسماك وأسواق النفع العام والمراكز التجارية والمنشآت الغذائية والمطاعم ومحلات بيع الوجبات السريعة؛ للالتزام بمعايير وبرامج الصحة العامة والمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والعاملين.



