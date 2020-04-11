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مُطران طنطا يعتزر عن ترأسه صلوات إسبوع الآلام بسبب وعكة صحية

السبت 11/أبريل/2020 - 05:08 م
المُطران نيقولا أنطونيو
المُطران نيقولا أنطونيو
حازم رفعت
أعلن المُطران نيقولا أنطونيو، مُطران طنطا، المتحدث الرسمي بأسم بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، عن عدم تمكنه علي ترأسه الصلاة خلال فترة إسبوع الألآم في مقر الإيبارشية في طنطا، وذلك لتعرضه لوعكة صحية نتيجة إصابته في ركبته خلال تواجده في القاهرة.

وأوضح " نيقولا" في تدوينه له، اليوم السبت، عبر حسابة الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، أن الأرشمندريت نقولا فانوس، سوف يترأس الخدمة والصلوات في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل بمقر المطرانية.

ووجه مُطران طنطا الشكر والتقدير لأبناء الرعية في طنطا لحِسِّهم بالمسؤولية. وذلك بالتزامهم بقرارات الدولة المصرية بمنع التجمعات، وكذلك بتوجيهات الكنيسة بعدم تواجد مصلين في االصلوت والخدمات الكنسية والتي تُتَمم والأبواب مغلقة.


بطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس تتبرع بـ200 ألف جنيه لصالح صندوق "تحيا مصر"

في سياق آخر، اجتمعت اللجنة المصغرة للمجمع المقدس لكنيسة الإسكندرية للروم الأرثوذكس، مكونة من خمسة مطارنة مصر (طنطا، مصر الجديدة، بورسعيد، الإسماعلية، ونفكراتوس غرب فرع رشيد) برئاسة غبطة البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، الثلاثاء، لبحث ترتيبات الخدمات في الكنائس خلال إسبوع الآلام العظيم وعيد القيامة المجديد.


وقرر المجمع المقدس بالتبرع بملغ 200 ألف جنيهًا مصريًا لصالح صندوق "تحيا مصر"، المخصص لجمع التبرعات من أجل مكافحة الفيروس التاجي Covid-19، برعاية المرضى وشراء المعدات الطبية والتمريضية. على أن يودع هذا المبلغ في حساب الصندوق.


وأشار المجمع إلى أن هذه التقدمة و"إن كانت صغيرة إنما هي تجسيد لشعورنا بمسؤليتنا ودورنا لمساندة ومشاركة الدولة المصرية في الأوقات الصعبة".


وأكد، أن "كنيستنا في جميع صلواتها ترفع الدعاء إلى الله أن يحمي أرض مصر وافريقيا وشعوبها والعالم والبشرية جمعاء من الأمراض والأوبئة والزلازل وغضب الطبيعة ومن الأعداء".


كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت، أمس الجمعة، خروج 36 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى اليوم.


وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ 384 متعافيًا.


وأضاف أن الوزارة سجلت 95 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة.


وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.


وذكر أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 1794 حالة من ضمنهم 384 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و135 حالة وفاة، موضحًا أن 30 ٪؜ منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.

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