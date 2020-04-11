كانتي يدخل حسابات ريال مدريد في الانتقالات الصيفية

دخل نجولو كانتي نجم تشيلسي الإنجليزي ، قائمة اهتمام زين الدين زيدان، لضمه إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





كان كانتي انتقل إلى تشيلسي في 2016 قادماً من ليستر سيتي مقابل 35 مليون يورو، ويعد أحد أفضل لاعبي الارتكاز في العالم.





ووفقاً لما نشرته صحيفة آس الإسبانية، فإن إدارة تشيلسي ترحب ببيع كانتي هذا الصيف في حال وصول عرض مناسب للنادي اللندني، وسيكون ريال مدريد أول المبادرين للتعاقد معه النجم الفرنسي في هذة الحالة.





وأضافت: "ريال مدريد سيذهب للتعاقد مع كانتي، في ظل عدم وجود بديل لكاسيميرو في الفريق، حيث إن فيدريكو فالفيردي يشغل مركز محور خط الوسط بدلاً من لوكا مودريتش، أو توني كروس، ولا يجيد اللعب في مركز الارتكاز.





وأوضحت أن القيمة السوقية للنجم الفرنسي كانتي انخفضت بعد أزمة فيروس كورونا كحال جميع اللاعبين الآخرين، وأصبحت تبلغ 80 مليون يورو بحسب موقع ترانسفير ماركت العالمي المتخصص في تحديد أسعار اللاعبين، وسيكون هذا المبلغ كافياً لإبرام الصفقة بين تشيلسي وريال مدريد.





من جانب آخر، كشفت تقارير صحافية إسبانية عن دخول ريال مدريد، فى منافسة مع غريمه التقليدي برشلونة، على ضم لاعب فريق لايبزيغ الألماني، المدافع الفرنسي الشاب دايوت أوباميكانو، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.