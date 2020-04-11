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فريق بحث لكشف ملابسات مقتل أربعيني رميا بالرصاص في الهرم

السبت 11/أبريل/2020 - 05:11 م
بوابة الفجر
فريق بحث شكله اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لكشف ملابسات مقتل أربعيني بطلقات نارية على يد مجهولين بمنطقة الهرم، غرب المحافظة.

تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بمقتل شخص على يد مجهولين بشارع الأورمان بدائرة القسم.



اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع وجه بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.

وانتقلت قوة إلى محل البلاغ برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث الهرم، المقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم، ومعاونه الرائد إسلام السيد، وبالفحص والمعاينة تبين مقتل "أحمد.ا."، في العقد الرابع من العمر، إثر تلقيه طلقات نارية بالجسم.


وأفادت التحريات الأولية للعميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، وأقوال شهود عيان بأن المجني عليه كان يطارد لصين اثنين سرقا سيارة شقيقه، اليوم السبت، وأطلق المتهمين صوبه طلقات نارية أسقطته قتيلا في الحال.

وشكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث تنسيقا مع قطاع الأمن العام، وعددا من ضباط قطاع جنوب الجيزة، لكشف ملابسات الجريمة وسرعة ضبط مرتكبيها.

خطة البحث شملت فحص كاميرات المراقبة بمحيط الجريمة، وتتبع خط سير هروب الجناة، والاستعانة بالمصادر السرية، فضلا عن فحص العناصر الإجرامية المعروف عنهم ارتكاب جرائم مماثلة.
 
وتحرر المحضر اللازم بالواقعةـ بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

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حرق بالوجه بمادة كاوية وجروح وغرز أولية داخل غرفة العمليات"، هذا ما تضمنه التقرير الطبي المبدئي للطفلة "آية" ضحية تعذيب الأب وحرق وشها بـ"مية نار"، وضربها بـ"شفرات حادة"، الذي حصلت عليه بوابة الفجر.

ومن جانبه وعد صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل، والدة الطفلة "آية" ضحية، بمخاطبة وزارة الصحة للتكفل بعلاج الطفلة، على نفقة الدولة، أو التواصل مع إحدى المستشفيات الخاصة لعلاجها بالمجان دون تحمل مبالغ مالية.


وأشار مدير خط نجدة الطفل، في تصريحات إلى الفجر، اليوم الجمعة، أن علاج الطفلة سوف يحتاج إلى تدخل جراحي، معللا "لأن كريمات التجميل مجبتش نتيجة"، فضلا عن تنظيم جلسات علاج نفسي للطفلة لتأهيلها نفسيًا.

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