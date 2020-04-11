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الهند تعلن تمديد إجراءات العزل العام لمواجهة كورونا

السبت 11/أبريل/2020 - 05:01 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلن رئيس وزراء ولاية دلهي الهندية أرفيند كجريوال، أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي، قرر تمديد إجراءات العزل العام في البلاد لمواجهة انتشار فيروس كورونا دون أن يحدد المدة الزمنية لذلك.

وكتب كجريوال على "تويتر": "الهند اليوم في وضع أفضل من الكثير من البلدان المتقدمة لأننا بدأنا العزل العام مبكرا، وإذا أوقفنا ذلك الآن فسنخسر كل ما حققناه".

وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند إلى 7529 حالة اليوم السبت، وأصبحت العاصمة نيودلهي ومومباي المركز المالي للبلاد من أبرز بؤر تفشي الفيروس، كما سجلت البلاد 239 حالة وفاة بالمرض.

وأكدت الحكومة، أن "عمليات الصيد والقطاع الزراعي مستثناة من إجراءات العزل".

وعقد رئيس الوزراء الهندي مودي مؤتمرا عبر دائرة تلفزيونية مع عدد من رؤساء وزراء الولايات لاتخاذ قرار بشأن المسار المستقبلي للعزل العام الراهن، والذي كانت مدته 21 يوما تنتهي الثلاثاء المقبل.

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