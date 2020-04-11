ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في بريطانيا إلى 9875

أعلن مسؤولي الصحة في بريطانيا، اليوم السبت، أن أحدث حصيلة من الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد ارتفعت بمقدار 917 إلى 9875 شخصًَا.





وقالت وزارة الصحة، أيضًا، أن 78991 حالة إصابتها بفيروس كورونا حتى الساعة 0800 بتوقيت جرينتش، اليوم السبت، حسبما أوردت وكالة "رويترز".





وكان الارتفاع، الذي أوضح عدد الوفيات بالمستشفى حتى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش يوم 10 أبريل، أقل من ذلك المبلغ يوم الجمعة.



