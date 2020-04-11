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إجراءات وقائية على بهتيم بعد ظهور أكثر من حالة إصابة بـ "كورونا"

السبت 11/أبريل/2020 - 05:13 م
بهيتم
بهيتم

بهيتم.. تتخذ الحكومة المصرية ممجموعة من الإجراءات اوقائية والاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إلى جانب مجموعة من الاحتياطات التي يتم اتباعها في حين معرفة ظهور أكثر من حالة بمنطقة معينة، للسيطرة على الوضع.

 

حالات كورونا في بهتيم

 

وظهرت أكثر من حالة إيجابية لفيروس "كورونا" في منطقة بهتيم التابعة لحي شرق شبرا الخيمة، والتي تقع ضمن نطاق محافظة القليوبية، وهي من المناطق المأهولة بالسكان كغالبية قرى ومدن مصر.

 

ارتفاع المصابين في بهتيم

 

وارتفع عدد الإصابات والحالات المكتشفة بمنطقة بهتيم وبالتحديد بشارعين ما دفع الحكومة إلى اتخاذ التدابير الصحية الوقائية السريعة اللازمة لتطويق المكان وتعقيمه وفرض الحجر الصحي على أماكن الإصابة إلى جانب منزلين.

 

حجر صحي في قرية بهتيم

 

وأصيبت أسرتان من بهتيم وفور التأكد من الإصابة اتخذت وزارة الصحة حلولا سريعة وفق البروتوكولات المنصوص عليهات من وزارة الصحة العالمية، حيث توجهت لأماكن الإصابة ونقلت 10 أشخاص إلى المستشفى وعزلت 22 شخصًا حيث كشف عن عدد الخالطين والبالغ 35.

 

بهتيم تحت الحجر

 

ونسقت وزارة الصحة المصرية مع محافظ القليوبية، اللواء عبدالحميد الهجان،حيث تم عزل شارعين في بهتيم وأغلق بالكامل ووضعت أسرتان مصابتان في منازلهما إلى جانب محل لبيع الطيور والذي توفى صاحبه متأثرًا فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

 

إغلاق شارعين في بهيتم

 

وأغلقت المحافظة منازل الأسرتين لمنع انتشار الوباء، والسيطرة على رقعة الإصابة، وبالتحديد بمنطقتي سالم المؤنس بعزبة أرض عبدالكريم ناصر، وشارع مهنا السواق بالمرجوشي بجوار مسجد عفيفي، بمنطقة بهتيم للسيطرة على الوضع.

 

تعقيم منازل بهتيم للسيطرة

 

وفرضت المحافظة كردونًا أمنيًا بالأماكن المعزولة داخل بهتيم إلى جانب مناشدة الأهالي الالتزام بالتعليمات إلى جانب، وتطهير وتعقيم المنازل والمنطقة بالكامل، وتوفير كافة احتياجات الأسر من مستلزمات ومطهرات ومواد وسلع غذائية عن طريق جمعية الهلال الأحمر ومديرية التضامن، لمنع خروجهما التزامهم بالحجر.

 

من نقل الفيروس إلى بهتيم

 

وتشير التقارير أن الإصابات تعود إلى شخص عاد من إيطاليا فذهبت إليه سيدة بابنها لترحب به بعودته، لينتقل إليها الفيروس، وتلقى حتفها ليلحق بها الابن بأيام، والذي كان يمتلك محلًا للطيور والدواجن، والذي يتم إغلاقه ومناشدة المخالطين للكشف عليهم وعزلهم.

 

 

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