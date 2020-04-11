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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت
السبت 11/أبريل/2020 - 05:16 م
الفجر
ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 11/4/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || ترامب يقترب من اتخاذ أصعب قرار خلال فترة رئاسته
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، عن أصعب قرار سوف يتخذه بسبب تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في بريطانيا إلى 9875
أعلن مسؤولي الصحة في بريطانيا، اليوم السبت، أن أحدث حصيلة من الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد ارتفعت بمقدار 917 إلى 9875 شخصًَا.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || وزير الإعلام الأدرني: نجحنا في حصر وباء كورونا حتى الآن
قال وزير الإعلام الأدرني أمجد العضايلة، إنه تم النجاح إلى حد ما في محاصرة وباء فيروس كورونا حتى الآن، وخاصة في محافظة إربد.
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