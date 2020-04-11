أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

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آخر الأخبار العاجلة في العالم || ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في بريطانيا إلى 9875

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، عن أصعب قرار سوف يتخذه بسبب تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

أعلن مسؤولي الصحة في بريطانيا، اليوم السبت، أن أحدث حصيلة من الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد ارتفعت بمقدار 917 إلى 9875 شخصًَا.







