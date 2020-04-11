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الجمارك توضح السلع المعفاة من الرسوم الجمركية

السبت 11/أبريل/2020 - 04:55 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

كشقت  الجمارك المصرية، عن  السلع المعفاة من الرسوم الجمركية في حملة تعريفية تستهدف تعريف المواطنين بالسلع المعفاه والخاضعة للجمارك في قانون الجمارك الجديد.

 

وأوضح إدارة الجمارك المصرية عبر صفحتها علي الفيس بوك،أن جميع أجهزة المحمول التي يتم استيرادها من الخارج معفاة تمام من الرسوم الجمركية،  بجانب طبعات كمبيوتر  وعبوات الأحبار،  وأجهزة الكمبيوتر  والماوس والكيبورد.

 

وأضافت الجمارك، أن هذة السلع معفاه تماما من أي رسوم جمركية بينما تحضع لضريبة قيمة مضافة بنسبة 14%.

 

وكانت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أعلنت أن التعديلات التى ادخلتها على قانون الجمارك الحالي، بدأت في  مناقشتها منذ نهاية مارس الماضي، مشيرة إلى أن التعديلات تشمل تشديد العقوبات على التهرب الجمركي.

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لإدارة الجمارك المصرية السلع المعفاة من الجمارك الجمارك

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