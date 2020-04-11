مفاجأة الموسم.. الزمالك لا يمانع في تتويج الأهلي بلقب الدوري بشرط !

فجر طارق يحيى نجم الزمالك السابق، مفاجأة مدوية، بعدما أكد أن مجلس إدارة القلعة البيضاء لا يمانع في تتويج الأهلي بلقب الدوري هذا الموسم .

وأشار يحيي، إلى أن الإدارة وضعت شرطا وحيدا لإنهاء الدوري الممتاز لهذا الموسم ومنحه إلى النادي الأهلي وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال طارق يحيى في تصريحات بقناة نادي الزمالك :" إن الزمالك لم يطلب إلغاء الدوري الممتاز هذا الموسم، وهذا الأمر غير صحيح".

وتابع: " الزمالك لم يطلب هذا الأمر كما يشاع، وليس له علاقة بطلب إلغاء الدوري ولم يتطرق إلى هذا الأمر من الأساس".

وأكمل: "رئيس النادي أعلن أنه ليس لديه أي أزمة أو مشكلة في استكمال مسابقة الدوري الممتاز، حتى إذا رغب في إنهاء بطولة الدوري ومنح اللقب إلى النادي الأهلي ولكن وفقًا للوائح والقوانين".

واتم حديثه: "نادي الزمالك طالب فقط بأن يعلم مصير مسابقة الدوري في نهاية شهر أبريل الجاري، هذا ما طالبت به إدارة القلعة البيضاء، لمعرفة مصير المسابقة ومصير الأجهزة الفنية ومصير اللاعبين الذين يتقاضون ملايين من الفريق".