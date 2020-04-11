Advertisements
الخارجية الأمريكية: ندعم إيطاليا بقوة لإحتواء فيروس كورونا
السبت 11/أبريل/2020 - 05:11 م
وكالات
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة تساعد إيطاليا بقوة في مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، الذي تحول إلى وباء عالمي "جائحة".
وأضاف بومبيو، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أصدقاؤنا الإيطاليين يعملون على مدار الساعة لاحتواء فيروس كورونا المستجد"، مضيفا: "المساعدات التي نقدمها لهم تساهم في دعم جهودهم للقضاء على كورونا، وسنهزم كورونا بالعمل الجماعي مع حلفائنا وأصدقائنا في العالم".
ووفقاً للإحصائيات الجديدة، تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بأكثر من نصف مليون مصاب ونحو 18 ألف حالة وفاة، تليها إسبانيا في المرتبة الثانية بـ 161 ألف مصاب وأكثر من 16 ألف حالة وفاة، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بأكثر من 147 ألف إصابة ونحو 19 ألف حالة وفاة.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 1,725 مليون إصابة، بينهم أكثر من 104 ألف حالة وفاة، وأكثر من 390 ألف حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا