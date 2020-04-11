الخارجية الأمريكية: ندعم إيطاليا بقوة لإحتواء فيروس كورونا





قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة تساعد إيطاليا بقوة في مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، الذي تحول إلى وباء عالمي "جائحة".





وأضاف بومبيو، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أصدقاؤنا الإيطاليين يعملون على مدار الساعة لاحتواء فيروس كورونا المستجد"، مضيفا: "المساعدات التي نقدمها لهم تساهم في دعم جهودهم للقضاء على كورونا ، وسنهزم كورونا بالعمل الجماعي مع حلفائنا وأصدقائنا في العالم".





و وفقاً للإحصائيات الجديدة، تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بأكثر من نصف مليون مصاب ونحو 18 ألف حالة وفاة، تليها إسبانيا في المرتبة الثانية بـ 161 ألف مصاب وأكثر من 16 ألف حالة وفاة، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بأكثر من 147 ألف إصابة ونحو 19 ألف حالة وفاة.

