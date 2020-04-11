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خاص - نكشف موقف الأهلي من إمكانية إلغاء الدوري

السبت 11/أبريل/2020 - 05:17 م
الأهلي
الأهلي
علي نبوي
 

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، موقف النادي من قرار الاتحاد المصري لكرة القدم في حالة اتخاذه بقرار بإلغاء الدوري الممتاز للموسم الحالي، بسبب جائحة كورونا.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" :"حياة البشر أهم من أي شيء في المقام الأول، والأهلي ملتزم بقرارات الدولة وما ستقره في هذا الأمر".

وأضاف :"سنتلزم بالقرار الذي ستتخذه الدولة لأنه سيكون له تبعات رياضية ًاقتصادية مصاحبة بكل تأكيد".

وواصل :"لو تم الإعلان في الوقت الحالي عن إلغاء الدوري ما هي الفائدة التي ستعود على الأندية، بكل تأكيد القرار سيكون كارثي".

وتابع :"هناك حقوق رعاية وبث، فهناك دول كثيرة تناقش حلول لكيفية عودة النشاط الرياضي وليس إلغاء هذا الموسم".
 

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الفجر الدوري المصري الأهلي إلغاء الدوري

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