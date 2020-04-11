مذيع بقناة مكملين الإرهابية يعلن إصابته بفيروس كورونا في تركيا

كشف حسام الشوربجي مقدم برنامج في قناة مكملين التي تدعم تنظيم الإخوان الإرهابي والدول الراعية للإرهاب "قطر وتركيا وإيران"، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد في تركيا.





وقال حسام الشوربجي، عبر حسابه علي تويتر: "قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا الجهات الصحية التركية اليوم أخبرتني بالإصابة بفيروس #كورونا المستجد 19، نسألكم الدعاء بالشفاء".