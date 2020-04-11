"الصحة" تكشف عن خريطة توزيع إصابات كورونا الجديدة





أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في المملكة العربية السعودية والبالغ عددها 382 في مناطق عدة.





هذا وشهدت مكة المكرمة تسجيل 131 حالة، وشهدت المدينة تسجيل 95 حالة والرياض 76 حالة، بينما سجلت جدة 50 حالة جديدة والدمام 15 حالة جديدة، وينبع 5 حالات جديدة.





وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.





وأعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق من اليوم، تسجيل 382 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى4033 بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات 52 حالة، ووصلت حالات التعافي 720 حالة.



