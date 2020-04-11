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فايلر يطالب إدارة الأهلي بضم هذا اللاعب

السبت 11/أبريل/2020 - 05:31 م
فايلر
فايلر
الفجر الرياضي
طلب المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي رينيه فايلر، بسرعة التعاقد مع نجم نادي إنبي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.


وأبدى فايلر إعجابه بإمكانيات الظهير الأيمن لإنبي علي فوزين ليكون ضمن قوام الأهلي خلال الموسم الكروي الجديد.


وسيبدأ الأهلي أولى الخطوات الرسمية للتعاقد مع ثنائي الفريق البترولي وحسم الصفقتين في أقرب وقت ممكن.


وتوقف النشاط الرياضي في مصر حتى نهاية أبريل الجاري بعد انتشار فيروس كورنا حول العالم.

يذكر أن الأهلي يهتم أيضا بخدمات مدافع فريق انبي أسامة جلال خلال الفترة الماضية بعد تألقه مع المنتخب الاولمبي.

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