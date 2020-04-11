الهند تعتزم توسيع نطاق التأمين على الصعيد الوطني لمكافحة كورونا

أعلن رئيس وزراء ولاية دلهي، ارفيند كيجريوال، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، قرر تمديد فترة حظر على مستوى الهند للحد من انتشار فيروس كورونا، لكن الحكومة الفيدرالية لم تؤكد هذا القرار.





وقالت حكومة "مودي" فقط، إنها لا تزال تدرس طلبات الدول وأنها تريد في الغالب تمديد إغلاق الأسبوعين إلى 21 يومًا، والذي من المقرر أن ينتهي يوم الثلاثاء،وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز".





وعقد "مودي" في وقت سابق، مكالمة فيديو عبر الهاتف مع العديد من رؤساء وزراء الولاية لاتخاذ قرار بشأن المسار المستقبلي.





وقال رئيس وزراء دلهي، الذي حضر الاجتماع، إن "مودي" قرر تمديد فترة الإغلاق.





وأضاف "كيجريوال" على "تويتر": "اتخذ رئيس الوزراء (أ) القرار الصحيح لتمديد (تأمين) الإغلاق. اليوم، إن موقف الهند أفضل من العديد من البلدان المتقدمة لأننا بدأنا الإغلاق مبكرًا، دون تحديد إطار زمني، إذا تم إيقافه الآن، فستفقد جميع المكاسب".



