Advertisements

الهند تعتزم توسيع نطاق التأمين على الصعيد الوطني لمكافحة كورونا

السبت 11/أبريل/2020 - 05:25 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أعلن رئيس وزراء ولاية دلهي، ارفيند كيجريوال، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، قرر تمديد فترة حظر على مستوى الهند للحد من انتشار فيروس كورونا، لكن الحكومة الفيدرالية لم تؤكد هذا القرار.

وقالت حكومة "مودي" فقط، إنها لا تزال تدرس طلبات الدول وأنها تريد في الغالب تمديد إغلاق الأسبوعين إلى 21 يومًا، والذي من المقرر أن ينتهي يوم الثلاثاء،وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز".

وعقد "مودي" في وقت سابق، مكالمة فيديو عبر الهاتف مع العديد من رؤساء وزراء الولاية لاتخاذ قرار بشأن المسار المستقبلي.

وقال رئيس وزراء دلهي، الذي حضر الاجتماع، إن "مودي" قرر تمديد فترة الإغلاق.

وأضاف "كيجريوال" على "تويتر": "اتخذ رئيس الوزراء (أ) القرار الصحيح لتمديد (تأمين) الإغلاق. اليوم، إن موقف الهند أفضل من العديد من البلدان المتقدمة لأننا بدأنا الإغلاق مبكرًا، دون تحديد إطار زمني، إذا تم إيقافه الآن، فستفقد جميع المكاسب".

وفي بيان لاحق، قالت الحكومة الفيدرالية، إن "مودي" شدد في الاجتماع على أن الأسابيع المقبلة كانت حاسمة لتحديد أثر الخطوات التي اتخذت حتى الآن لاحتواء الفيروس.

أخبار تهمك

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على فايلر صفقة غير متوقعة

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يطالب إدارة الأهلي بضم هذا اللاعب

منذ أقل من نصف ساعة

من واقع التجارب العلمية.. 3 بشائر سارة بشأن علاج كورونا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

أستاذة بجامعة أوكسفورد تزف بشرى بشأن موعد ظهور لقاح ضد كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من نقابة الأشراف حول دفن طبيبة الدقهلية المتوفاة بكورونا

منذ أقل من ساعتين

فايلر يرفض طلب الأهلي بشأن بديل "فتحي" ويتخذ قرارا مفاجئا

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

كلام نهائي.. الأهلي يحسم ملف أحمد فتحي

منذ أقل من ساعتين

مذيع بقناة مكملين الإرهابية يعلن إصابته بفيروس كورونا في تركيا

منذ 36 دقيقة

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة عن أحمد فتحي

منذ حوالي 21 ساعة

طلب مفاجئ من "بن شرقي".. والزمالك: لن ترحل

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة الموسم.. الزمالك لا يمانع في تتويج الأهلي بلقب الدوري بشرط !

منذ 37 دقيقة

بيراميدز يحدد سعر نجمه لبيعه للأهلي أو الزمالك

منذ ساعة و 21 دقيقة

الأهلي يحسم مصير عودة أحمد فتحي بشكل نهائي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

القوى العاملة: وفاة مصري بكورونا في السعودية

منذ حوالي 4 ساعات

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:21 م

مذيع بقناة مكملين الإرهابية يعلن إصابته بفيروس كورونا في تركيا

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

02:28 م

كلام نهائي.. الأهلي يحسم ملف أحمد فتحي

04:21 م

طلب مفاجئ من "بن شرقي".. والزمالك: لن ترحل

02:47 م

من واقع التجارب العلمية.. 3 بشائر سارة بشأن علاج كورونا

03:46 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر