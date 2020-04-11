هبة مجدي تخطف قلوب محبيها في أحدث ظهور

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شاركت الفنانة هبة مجدي متابعيها بمجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"



وظهرت هبة بالصور مرتدية ملابس كاچوال باللون الأسود ، واعتمدت علي تسريحة الشعر المنسدل ومن الناحية الجمالية وضعت مكيب هادئ فزادها جمالاً .



وتعددت تعليقات الجمهور ينغزلون بها ومن أبرز التعليقات ياجمالو ، قمر ربنا يحفظك وغيرها من التعليقات .



يذكر أن آخر أعمال هبة مجدي، مسلسل "الأخ الكبير"، الذي عرض مؤخرصا على احدى القنوات الفضائية، وتدور أحداثة في إطار الأثارة والتشويق، وشارك في بطولته الفنانة أيتن عامر ومحمد رجب ومحمود حجازي