شاهد .. صلاة عشية أحد الشعانين من دير المحرق بأسيوط " أون لاين"



وقررت الأديرة القبطية في مصر غلق أبوابها أمام جميع الزوار، وأكدت عدم وجود أي استثناءات لاستقبال الآباء الكهنة أو اسر الرهبان أو من الشباب الراغبين لقضاء فترة الخلوة.



وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قد ترأس اليوم السبت، القداس الإلهي من كنيسة التجلي في المقر الباباوي لوس انجلوس في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وذلك بمناسبة سبت لعازر.





يعتبر هذا القداس الثاني الذي يترأسه قداسة البابا بعد قرار غلق الكنائس ووقف جميع الصلوات والطقوس بها، طبقًا للقرارات الدولة ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية باتخاذ إجراءات احترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.





ومن المٌقرر أن يترأس قداسته، غدًا الأحد، قداس "احد الشعانين" من المقر الباباوي بالدير ذاته، علي أن يكون الحضور مقتصر علي بعض الآباء المطارنة والأساقفة أعضاء المجمع المقدس ومجمع رهبان الدير، وذلك بدون حضور شعبي.





يذكر أن وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت، أمس الجمعة، خروج 36 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ 384 متعافيًا.





وأضاف أن الوزارة سجلت 95 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 1794 حالة من ضمنهم 384 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و135 حالة وفاة، موضحًا أن 30 ٪؜ منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.





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ترأس الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير القديسة العذراء مريم للأقباط الأرثوذكس بالمحرق – شمال محافظة أسيوط، صلاة عشية أحد الشعانين بدون حضور شعب.وشارك في صلاة العشية الذي تم بثه مباشر عبر الصفحة الرسمية للدير علي موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك" عدد من الأباء المطارنة وأساقفة الصعيد؛ ومجمع رهبان الدير.ومن المٌقرر أن يترأس نيافته، صباح غدًا الأحد، قداس أحد الشعانين، وسط حضور رهبان الدير الذين يحملون سعف النخل، وذلك بمناسبة تذكار دخول السيد المسيح إلى أورشاليم ( القدس).