زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب وسط كاليفورنيا

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة وسط كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، حسبما أفاد المركز الأوروبي المتوسطي للزلازل.





وقال مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".





وأضاف علماء الزلازل، أنه تم تسجيل مركز الزلزال على بعد 446 كم شمال لوس انجليس على عمق 10 كم فى الساعة 07:36 بالتوقيت المحلى.



