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مخطط فاشل.. الكشف عن تفاصيل خطة خطف نجم برشلونة من كامب نو

السبت 11/أبريل/2020 - 05:40 م
بوابة الفجر
وكالات

كشفت تقارير إذاعية، عن مخطط فاشل لنقل الأوروجوياني لويس سواريز نجم فريق برشلونة من كامب نو في الفترة الأخيرة.

 

وقال لاعب ومدرب بوسطن ريفر، الأوروجوياني سباستيان لوكو أبريو، إنه عرض على مواطنه لويس سواريز مهاجم برشلونة، الانضمام لناسيونال إذا أصبح مدربًا للفريق.

 

وفي مقابلة مع إذاعة (890)، أقر أبريو بأنه كان يعتقد بأن لديه إمكانيات حقيقية ليصبح مدرب ناسيونال حين استقال المدرب ألفارو جوتيريز في ديسمبر/كانون أول الماضي.

 

وحول فكرة عودة سواريز للفريق الذي غادر منه إلى أوروبا، علق "عندما كان لويس على وشك القدوم في تلك الأيام، بعد 18 ديسمبر/كانون أول، قلت له الأمر ليس ملموسًا ولكن قد يكون هناك إمكانية.. كيف تسير الأمور معك؟ ماذا نفعل؟".

 

وأضاف "سواريز قال لي (باقي لدي 6 أشهر ولكنك إذا أصبحت مدرب ناسيونال، دعني أتحدث مع زوجتي. لطالما قلت لك إنه إذا كنت أنت المدرب، يمكنني العودة)".

 

ومع ذلك، وصف لاعب بوسطن ريفر، قرار النادي، بالتوقيع مع جوستافو مونيا كمدرب بأنه "صحيح" بعدما منح الفريق خلال الفترة التي تولى فيها الإدارة الفنية موسم 2015-2016، شعورًا جيدًا.

 

ويحمل الدولي الأوروجوياني السابق، الرقم القياسي في موسوعة جينيس منذ 2017 كلاعب كرة القدم الذي لعب لصالح أكبر عدد من الأندية.

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