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كندا تعلن تسجيل 1316 إصابة بـ كورونا ووفاة 79
السبت 11/أبريل/2020 - 05:28 م
الفجر
أعلنت وزارة الصحة الكندية، مساء السبت، عن تسجيل 79 وفاة جديدة بفيروس كورونا و1316 إصابة.
ويذكر أن سجلت كندا، الثلاثاء، 52 وفاة جديدة و1241 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في الـ24 ساعة الأخيرة.
وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي للوفيات في كندا إلى 345 والإصابات إلى 17063 حالة.
ووفق آخر البيانات، فإنَّ عدد المصابين بالفيروس في مختلف بلدان العالم تجاوز مليون و380 ألف إصابة، ونحو ربع الإصابات تمَّ تسجيلها في الولايات المتحدة وحدها، وتوفي حتى الآن أكثر من 78 ألف شخص.
وتعد الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وإيران أكثر الدول تضرراً من تفشي فيروس كورونا.
وحذرت كندا، الجمعة، واشنطن من تقييد التجارة الدولية في السلع والمعدات الطبية، وسط تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، في الوقت الذي يضغط فيه الرئيس دونالد ترامب على الشركات لإعطاء الأولوية للولايات المتحدة.
وأشار رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو إلى أن مثل تلك الخطوة قد تؤدي في النهاية إلى الإضرار بالولايات المتحدة، التي تعتمد أيضاً على استيراد السلع من الخارج.
وردد ترودو آراء شركة ثري إم، وهي شركة إنتاج تصنع أقنعه طبية، إن 95 الشهيرة، التي حذرت من أن ترامب لن يخلق فقط "آثاراً إنسانيةً كبيرة" في الخارج، ولكن الدول الأخرى سترد على الولايات المتحدة التي تستورد مواد أخرى مثل أجهزة التنفس الاصطناعي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
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