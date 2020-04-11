كندا تعلن تسجيل 1316 إصابة بـ كورونا ووفاة 79

ووفق آخر البيانات، فإنَّ عدد المصابين بالفيروس في مختلف بلدان العالم تجاوز مليون و380 ألف إصابة، ونحو ربع الإصابات تمَّ تسجيلها في الولايات المتحدة وحدها، وتوفي حتى الآن أكثر من 78 ألف شخص.

وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي للوفيات في كندا إلى 345 والإصابات إلى 17063 حالة.

وحذرت كندا، الجمعة، واشنطن من تقييد التجارة الدولية في السلع والمعدات الطبية، وسط تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، في الوقت الذي يضغط فيه الرئيس دونالد ترامب على الشركات لإعطاء الأولوية للولايات المتحدة.





وأشار رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو إلى أن مثل تلك الخطوة قد تؤدي في النهاية إلى الإضرار بالولايات المتحدة، التي تعتمد أيضاً على استيراد السلع من الخارج.





وردد ترودو آراء شركة ثري إم، وهي شركة إنتاج تصنع أقنعه طبية، إن 95 الشهيرة، التي حذرت من أن ترامب لن يخلق فقط "آثاراً إنسانيةً كبيرة" في الخارج، ولكن الدول الأخرى سترد على الولايات المتحدة التي تستورد مواد أخرى مثل أجهزة التنفس الاصطناعي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.