خالد أنور يطرح البرومو التشويقي لمسلسل "خيانة عهد"

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يحرص الفنان خالد أنور التفاعل الدائم مع محبيه بنشر صور من حياته اليومية والفنية ، حيث طرح "أنور" البرومو التشويقي الأول لمسلسل" خيانة عهد "والذي تغير اسمه من دهب عيرة .



وعلق خالد قائلاً استنوني في مسلسل "خيانة عهد" في رمضان 2020 علي قناة cbc .



لاق البرومو إعجاب الكثير من متابعيه وتعددت التعليقات ومن أبرزها "بجد المسلسل جميل جداً ، وإنت موهوب جداً يا خالد وإن شاء الله المسلسل هينجح" .



مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، عبير صبري، هنادي مهنى، خالد أنور، تيام مصطفى قمر، من تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل من إنتاج العدل جروب، وإخراج سامح عبدالعزيز.



من ناحية أخرى شارك "أنور"في مسلسل"عوالم خفية" مع الزعيم عادل إمام، والذي تعد أبرز أعمال"أنور" ، تضيف لمسيرته المهنية، وجسد "أنور"شخصية"زيزو".



تدور أحداث مسلسل"عوالم خفية" حول كاتب صحفي وروائي شهير، يقع تحت يديه مذكرات فنانة شهيرة تفضح مسؤولين بتهمة الفساد بينهم شخصيات قريبة منه.



والمسلسل من بطولة عادل إمام، بشرى، رانيا فريد شوقي، خالد أنور، وإخراج وإنتاج رامي إمام، وتأليف الثلاثي الشاب محمد محرز وأمين جمال ومحمود حمدان، وعُرض في رمضان 2018 .

