نداء شرارة تشارك في حملة 'خليك في البيت'

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شاركت الفنانة الأردنية نداء شرارة في حملة موقع ''الفجر"، للمساهمة في القضاء على فيروس كورونا المستجد وتحمل هذه الحملة اسم "خليك في البيت".





ونشرت الفنانة نداء شرارة هذه صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت "شرارة" على هذه الصورة قائلة: "بيشرفني اكون جزء من حملة ادعم بلدك مصر، لطالما شعرت بأنني منكم وابنتكم

كل الحب من الاْردن الحبيبة لمصر الغالية".





وتابعت قائلة: "الله ينجينا واياكم من هذا البلاء وسائر البلدان في كل أنحاء العالم".



وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: بموت فيكي يا احلى فنانة في الدنيا، ومصر تفتخر بيكي يا اصيلة.