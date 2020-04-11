نادية الجندي في أحدث ظهور لها من كواليس "سكر زيادة"



واستأنفت النجمتان نادية الجندي ونبيلة عيد تصوير مشاهد مسلسلهما الجديد "سكر زيادة" في لبنان، وذلك بعد توقف أسبوعين بسبب الإجراءات الاحترازية التي قررتها الحكومة اللبنانية للوقاية من تفشى فيروس كورونا، وكان من ضمنها منع التجمعات وإيقاف تصوير كل الأعمال الفنية.



مسلسل "سكر زيادة" مأخوذ من فورمات أمريكى، ويكتب له السيناريو والحوار أمين جمال وورشته، ويخرجه وائل إحسان ويشارك في بطولته سميحة أيوب وهالة فاخر، والعديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، نانسي عجرم، هيفاء وهبي، روجينا، جومانا مراد، لقاء الخميسي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادي مهني، خالد أنور، سليمان عيد إضافة إلى عدد آخر من الفنانين المقرر الإعلان عن أسمائهم تباعًا.



المسلسل تدور أحداثه حول سيدتين تقومان بشراء فيلا من أحد الأشخاص، وعندما تذهبان لتسلمها تجدان أنفسهما اشتريا نفس الفيلا وتعرضا للنصب من صاحبها، وتجدان نفسيهما مضطرتين للإقامة معا وتدخلان في صراعات كبيرة، إلا أنهما مع مرور الوقت تتعرضان للعديد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تجعلهما تتعاملان مع بعضهما وتصبح العلاقة أفضل بينهما.



شاركت الفنانة نادية الجندي، جمهورها بمجموعة صور جديدة لها من كواليس تصوير مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم "سكر زيادة"، المقرر أن يعرض في السباق الرمضاني المقبل، عبر حسابها الشخصي بمواقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر"، وعلقت على الصورة قائلة:" صباح التفاؤل والأمل من كواليس تصوير مسلسل سكر زيادة رمضان 2020".