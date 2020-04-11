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أنتم فوق رأسنا.. عمرو سعد يوجه الشكر لأهالي أطباء مصر

السبت 11/أبريل/2020 - 07:02 م
عمرو سعد
عمرو سعد
فايقة محمد عادل
وجه الفنان عمرو سعد رسالة شكر وتقدير واحترام لكل أطباء وطبيبات مصر والأطقم الطبية المعاونة من ممرضين وعاملين وعمال النظافة بالمستشفيات لمجهوداتهم في مقاومة فيروس "كورونا" بكل شجاعة وإخلاص وضمير .

وذلك بنشر ڤيديو له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والڤيديوهات العالمي "إنستجرام".

وعلق قائلاً : لكل أهالي أسر أطباء وطبيبات مصر وكل الأطقم الطبية المعاونة ، نشكركم وأنتم فوق رأسنا .

من ناحية أخرى، حرص النجم عمرو سعد، مؤخرا على تهنئة نجله رابى بفيلمه "صندوق الدنيا" الذى يقوم ببطولته مع النجمين باسم سمرة وخالد الصاوى، حيث قام عمرو بنشر صورة نجله على صفحته الرسمية بموقع إنستجرام وكتب قائلاً: "النجم الصغير رابى عمرو سعد من العرض الخاص لفيلم صندوق الدنيا، اللى هو أحد أبطاله، مارضيش ياخدنى معاه قال يعنى مكسوف، بس أنا غلست عليه ونزلت بوست، فخور بيك يا رابى ومبروك لكل نجوم الفيلم.

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